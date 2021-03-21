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بالفيديو.. بتسجيله “هاتريك” شافعي يدخل تاريخ الدوري السعودي

الرياضة
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بالفيديو.. بتسجيله “هاتريك” شافعي يدخل تاريخ الدوري السعودي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل أمسية اليوم الأحد المُدافع الجزائري “فاروق شافعي” ثلاثية كاملة مع فريقه ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

“شافعي” قاد “ضمك” للفوز على مُضيفه “أبها” برباعية مُقابل ثلاثة أهداف لحساب الجولة ال24.

ثلاثية لاعب العميد السابق جاءت في الدقائق ال10 وال42 وال90+2 على التوالي.

وبهذه الثلاثية أصبح شافعي أول مُدافع يُسجل ثلاثية في لقاء واحد من الدوري السعودي منذ اقرار الاحتراف موسم 2008-2009.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=974801

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