بالفيديو.. بدران: “تأثرت معنويا بعد تجدد إصابتي”

عبر الدولي الجزائري عبد القادر بدران، لاعب الترجي الرياضي التونسي، عن تأثره بالإصابة التي تلقاه مؤخرا، والتي تزامنت مع عودته للميادين.

وصرح عبد القادر بدران، للموقع الرسمي لناديه الرجي التونسي: “لم أتوقع تلقي إصابة جديدة، بعد أسبوع فقط من عودتي للميادين”.

وأضاف: “ليس من السهل تقبل إصابة جديدة، في نفس مكان الإصابة الأخيرة لي، وهذا ما أثر نوعا ما على معنوياتي”.

وتابع: “ككل لاعب، كنت أتمنى المشاركة في مباريات فريقي، لكن الحمد لله على كل حال، سأعمل رفقة الطاقم الطبي للعودة في أقرب فرصة”.