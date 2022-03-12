بالفيديو.. بدران هداف رفقة الترجي في مواجهة النجم الساحلي

تمكن الجزائري عبد القادر بدران، اليوم السبت، من هز الشباك خلال المواجهة التي جمعت فريقه الترجي، بالنجم الساحلي التونسي.

وشارك بدران أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه الترجي، في المباراة التي تدخل ضمن الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا.

كما تألق بدران، في الدقيقة الـ66 من عمر هذا اللقاء، بعد تمكنه من افتتاح باب التسجيل لصالح الترجي.

يذكر أن الجزائريان الآخران، الياس شتي وتوقاي، شاركا أساسيان ضمن تشكيلة ناديهما الترجي، في هذه المواجهة.