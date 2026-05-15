بالفيديو.. بدران يبصم على ثنائية ويقود ضمك لاكتساح الفيحاء السعودي

تألق الدولي الجزائري عبد القادر بدران بشكل لافت، بعدما لعب دور البطولة في الانتصار العريض الذي حققه فريقه ضمك أمام الفيحاء بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ودخل ضمك المباراة بقوة، حيث افتتح مورلاي سيلا باب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الـ16، مانحًا فريقه أفضلية معنوية في اللقاء، قبل أن يبرز اسم بدران خلال المرحلة الثانية من المواجهة.

وتمكن الدولي الجزائري من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الـ53 بعد تمركز جيد داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود مجددًا في الدقيقة الـ77 ليؤكد تفوق فريقه بهدف ثالث، موقعًا على ثنائية مميزة نادرة لمدافع، ومساهمًا بشكل مباشر في حسم النقاط الثلاث.

ولم يقتصر تألق بدران على الجانب الهجومي فحسب، بل قدم أيضًا مباراة قوية دفاعيًا، حيث ساهم في الحفاظ على نظافة الشباك وأظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي، ليؤكد قيمته داخل تشكيلة ضمك في واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم.