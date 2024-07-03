بالفيديو.. بدران يجدد عقده مع نادي ضمك السعودي

جدد الدولي الجزائري، عبد القادر بدران، خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية، العقد الذي يربطه مع نادي ضمك السعودي.

وأعلنت إدارة نادي ضمك، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن تجديد بدران، عقده مع الفريق.

كما كشف ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، أمضى على عقد جديد، يربطه بالنادي السعودي إلى غاية 2026.

وأرفقت إدارة نادي ضمك الشعودي، هذا الخبر، بمقطع فيديو، استعرضت من خلاله، أحجمل اللقطات التي بصم عليها عبد القادر بدران، في الموسم الماضي، بألوان نادي ضمك.