بالفيديو.. بدران يسجّل هدفا على طريقة الكبار

سجّل الدولي الجزائري عبد القادر بدران الهدف الأول لفريق ضمك أمام نادي العدالة في دوري روشن السعودي.

وبصم عبد القادر بدران على هدف جميل جدا و براسية محكمة ليشارك في التعادل المثير بثنائية لك فريق في مباراة اليوم التي جرت ضمن الجولة 23 بملعب “خميس مشيط”.

وكان مدافع الخضر قد افتتح باب التسجيل في الدقيقة 16 من عمر المباراة، التي تعثّر فيها الجزائري ورفقائه، في انتظار النتائج المقبلة المحقّقة لرد الاعتبار.

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