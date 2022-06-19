بالفيديو.. بدران يطرد بالبطاقة الحمراء في داربي تونس
بقلم عزيز طالبي
وقع الدولي الجزائري عبد القادر بدران في خطأ فادح عندما تسبّب في ضربة جزاء للنادي الافريقي امام فريقه الترجي التونسي في قمة البطولة التونسية.
كما منح بدران هدف التعادل للنادي الإفريقي في الدقيقة 28 . قبل أن يطرد من قبل الحكم الرئيسي الذي سلمت له إدارة المباراة.
وكان الترجي التونسي متفوقا بهدف مقابل صفر من إمضاء مواطنه وزميله في الفريق محمد امين توقاي.
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الدوري التونسي 🇹🇳 |
النادي الإفريقي يحصل على ركلة جزاء أمام الترجي الرياضي في الدقيقة 28 وبطاقة حمراء لعبدالقادر بدران لاعب الترجي .. ما رأيك في قرار حكم اللقاء ؟ #قنوات_الكاس pic.twitter.com/dyuH1ErQST
— قنوات الكاس (@alkasschannel) June 19, 2022
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