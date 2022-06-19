بالفيديو.. بدران يطرد بالبطاقة الحمراء في داربي تونس

وقع الدولي الجزائري عبد القادر بدران في خطأ فادح عندما تسبّب في ضربة جزاء للنادي الافريقي امام فريقه الترجي التونسي في قمة البطولة التونسية.

كما منح بدران هدف التعادل للنادي الإفريقي في الدقيقة 28 . قبل أن يطرد من قبل الحكم الرئيسي الذي سلمت له إدارة المباراة.

وكان الترجي التونسي متفوقا بهدف مقابل صفر من إمضاء مواطنه وزميله في الفريق محمد امين توقاي.