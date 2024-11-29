بالفيديو.. بدران ينهزم أمام رونالدو ويُطرد بالبطاقة الحمراء

انهزم الدوليان الجزائريان، فاروق شافعي وعبد القادر بدران، رفقة ناديهما ضمك أمام النصر بثنائية نظيفة، في قمة الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

وعرفت المباراة طرد الدولي الجزائري، عبد القادر بدران، بالبطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على لاعب الفريق المنافس محمد سيماكان، و هي الإصابة التي أجبرته على مغادرة أرضية الميدان واستبداله بأحد زملائه.

كما شهدت المباراة تألق النجم البرتغالي لفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثنائية نظيفة بطريقة جميلة.

وأصبح نادي ضمك ثاني أكثر الفرق استقبالاً للأهداف من قبل “الدون” في الدوري السعودي بواقع 6 أهداف، بعد نادي الوحدة الذي سجل عليه النجم البرتغالي 9 أهداف.