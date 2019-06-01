بالفيديو: بدوي يؤدي مناسك العمرة بـ”تتنحاو قاع”!

أدى الوزير الأول، نور الدين بدوي، مناسك العمرة، عقب اختتام أشغال القمة الإسلامية التي تم تنظيمها في مكة المكرمة بالسعودية.

وتداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، فيديو بدوي وهو يطوف على الكعبة المشرفة.