بالفيديو: بدوي يؤدي مناسك العمرة بـ”تتنحاو قاع”!

أدى الوزير الأول، نور الدين بدوي، مناسك العمرة، عقب اختتام أشغال القمة الإسلامية التي تم تنظيمها في مكة المكرمة بالسعودية.
وتداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، فيديو بدوي وهو يطوف على الكعبة المشرفة.
وتداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، فيديو بدوي وهو يطوف على الكعبة المشرفة.
التعليقات (1)
يؤدي مناسك العمرة على حساب الدولة- فهو هناك لأجل مؤتمر- فإذا أراد العمرةة عليها الذهاب على حسابه الخاص- يذكرني بأيام بومدين لما ألااد بعض المرافقين اداء العمرة فمنعهم كونهم جاؤو لتمثيل الدولة في مؤتمر وليس للسياحة الدينية- الغباء ينتج الغباء فهم يسير بدون وعي- أنت مسؤول وليس مواطن – لكنه يقلد السيسي وملك الأردن الحفاة العراة – ويلعبون بالدين – لكن الله يعبم ما في القلوب