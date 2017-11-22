عاد نادي إشبيلية من بعيد سهرة أمس في مباراته ضد ليفربول لحساب الجولة الخامسة في دوري الأبطال وعدل النتيجة بعد أن كان منهزما بثلاثية نظيفة.

لاعبو إشبيلية لم يستسلموا ابدا، رغم تلقيهم ثلاثية كاملة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تغير كل شيء وعدل الفريق الأندلسي النتيجة في الدقيقة الـ 92.

وأعادت هذه المباراة ذكريات نهائي إسطنبول عندما نجح ليفربول في قلب الطاولة أنذاك على ميلان وهو الذي كان منهزما بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

وقال وسام بن يدر مهاجم إشبيلية بعد نهاية المباراة: “أتمنى أن يكون الميلان قد شاهد المباراة”.