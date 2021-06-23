بالفيديو.. براهمية يقصف حمّار ويتهمه بالكذب!

فتح رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر عمار براهمية النار على الرئيس السابق لفريق وفاق سطيف حسان حمّار، بسبب تواجده بمدرجات ملعب 5 جويلية الاولمبي على هامش مباراة مولودية الجزائر أمام الوداد البيضاوي في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

ونشط رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عمار براهمية ندوة صحفية صبيحة اليوم الأربعاء للحديث عن العديد من النقاط التي تخص الإخفاقات التي سجلها العميد هذا الموسم وقال:

“الناس تعودت على هذه التصرفات.. يدخل إلى المنصة المخصصة للصحفيين (رايح جاي)، كان عليه أن يطلب من الإذن من المسؤولين، وليس أن تسبنا داخل منزلنا”.

وأضاف: ” أوقفوا الكذب.. أنا أستغرب من الأشخاص الذين يريديون أن يصنعوا قيمة لأنفسهم.. كيف لشركة كبيرة مثل سوناطراك أن تجلب رئيس مجلس إدارة للمولودية، وفي نفس الأسبوع يدعي هذا الشخص بأنه سيباشر مهامه في المولودية”.