بالفيديو.. براهيمي:”سيكون من الرائع التتويج بالكان لكن.. !!”

أكد نجم المنتخب الوطني الجزائري “ياسين براهيمي” أن التتويج بكأس أمم إفريقيا القادمة سيكون أمرا في غاية الروعة.

وقال “براهيمي” في حوار خص به قناة “فرانس 24” الفرنسية أمسية اليوم الخميس.

“لقد وصلنا منذ يومين إلى القاهرة ووجدنا ظروف مريحة خاصة من ناحية الإقامة أو ملاعب التدرب”.

“سندخل غمار الكان بثقة كبيرة رغم أننا نعلم أن المهمة صعبة جدا، حضرنا جيدا وسنواصل التحضير إلى غاية مباراة الأحد”.

“نتمنى أن نبصم على دورة في المستوى والذهاب بعيدا في المنافسة ولما لا التتويج باللقب الذي إن حققناه سيكون ذلك أمرا رائعا لنا وللشعب الجزائري”.