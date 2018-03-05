بالفيديو.. براهيمي:”صلاح لاعب عظيم وأنا سعيد من أجله”

أثنى الدولي الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي على النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

في تصريح نشر عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على “تويتر” قبل موقعة ليفربول غدا، حيث قال فيه براهيمي.

“صلاح لاعب رائع، وبدون شك هو الأفضل إفريقيا في الوقت الحالي، خصوصا أنه يلعب في فريق عملاق في أوروبا إسمه ليفربول”.

وأضاف نجم “محاربي الصحراء” قائلا: “أعتقد أن صلاح لاعب عظيم وبرهن على قدراته بشكل رائع هذا الموسم وأنا سعيد من أجله”.

وسيكون براهيمي وجها لوجه أمام صلاح عندما يتقابل فريقاهما في إياب دور الـ16 من رابطة أبطال أوروبا بملعب “أنفيلد”غدا الثلاثاء.