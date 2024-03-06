إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. براهيمي ممررا حاسما وبولاية يضيع هدفا عالميا في القمة القطرية

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو.. براهيمي ممررا حاسما وبولاية يضيع هدفا عالميا في القمة القطرية
براهيمي
  • 351
  • 0

حقق الثنائي الجزائري ياسين براهيمي و فريد بولاية تعادلا مثيرا أمام مواطنهما بغداد بونجاح في قمة الدوري القطري.
و عرفت المباراة تقديم الدولي الجزائري ياسين براهيمي تمريرة حاسمة لزميله في الغرافة فرجاني الساسي، إلى جانب تضييع فريد بولاية هدفا عالميا، بعدما اصطدمت قذيفته بالعارضة الأفقية.
فيما شهدت المباراة تقديم مهاجم السد القطري بغداد بونجاح، أداء متوسط، أجبر مدربه على تغييره في الشوط الثاني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/4W2XD
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر