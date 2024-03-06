بالفيديو.. براهيمي ممررا حاسما وبولاية يضيع هدفا عالميا في القمة القطرية

حقق الثنائي الجزائري ياسين براهيمي و فريد بولاية تعادلا مثيرا أمام مواطنهما بغداد بونجاح في قمة الدوري القطري.

و عرفت المباراة تقديم الدولي الجزائري ياسين براهيمي تمريرة حاسمة لزميله في الغرافة فرجاني الساسي، إلى جانب تضييع فريد بولاية هدفا عالميا، بعدما اصطدمت قذيفته بالعارضة الأفقية.

فيما شهدت المباراة تقديم مهاجم السد القطري بغداد بونجاح، أداء متوسط، أجبر مدربه على تغييره في الشوط الثاني.