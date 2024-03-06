بالفيديو.. براهيمي ممررا حاسما وبولاية يضيع هدفا عالميا في القمة القطرية
بقلم عزبز طالبي
حقق الثنائي الجزائري ياسين براهيمي و فريد بولاية تعادلا مثيرا أمام مواطنهما بغداد بونجاح في قمة الدوري القطري.
و عرفت المباراة تقديم الدولي الجزائري ياسين براهيمي تمريرة حاسمة لزميله في الغرافة فرجاني الساسي، إلى جانب تضييع فريد بولاية هدفا عالميا، بعدما اصطدمت قذيفته بالعارضة الأفقية.
فيما شهدت المباراة تقديم مهاجم السد القطري بغداد بونجاح، أداء متوسط، أجبر مدربه على تغييره في الشوط الثاني.
هدف |
الغرافة يتعادل 1 – 1 مع السد عن طريق فرجاني ساسي في الدقيقة 71#الغرافة_السد#دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/DFzzn5wTGj
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 6, 2024
شوف|
عارضة مرمى #السد تحرم فريد بولاية من تسجيل التعادل لمصلحة #الغرافة#دوري_نجوم_إكسبو #قنوات_الكاس pic.twitter.com/NSW7K6ADhR
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 6, 2024
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