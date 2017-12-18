بالفيديو..براهيمي ممرر حاسم وبورتو يتجاوز ماريتيمو بثنائية

تمكن فريق بورتو البرتغالي من تجاوز عقبة نظيره ماريتيمو بثنائية مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الـ15 من البريميرا ليغا.

وساهم الدولي الجزائري ياسين براهيمي في فوز فريقه بورتو بفضل تمريرتين حاسمتين لزميله موسى ماريغا في الدقائق 45+1 و78

وكان فريق بورتو متقدما في النتيجة عن طريق المكسيكي أنطونيو رييس في الدقيقة الـ19، قبل أن يعدل النتيجة فابيو باشيكو في الدقيقة الـ26.

وأضاف المالي موسى ماريغا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 45+1 بعد تمريرة حاسمة من إبن مدينة المنيعة.

وعاد براهيمي لصناعة الأهداف لزميله المالي الذي أضاف الهدف الثالث والأخير في الدقيقة الـ78 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يحتل فريق بورتو المركز الأول برصيد 39 نقطة مناصفة مع فريق سبورتينغ ليشبونة، فيما يحتل فريق ماريتيمو المركز الخامس برصيد 27 نقطة.