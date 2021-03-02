بالفيديو.. براهيمي مُمررا حاسما مع الريان ضد الخريطيات

لاعب بورتو البرتغالي السابق قدم تمريرة حاسمة في الدقيقة ال83 أضاف من خلالها بولي الهدف الثاني للريان.

اللقاء انتهى بفوز الريان بهدفين دون رد ليتأهل زملاء الأسمر الجزائري لنصف نهائي كأس أمير دولة قطر.

المواجهة شهدت مُشاركة ياسين براهيمي طيلة أطوارها.

فيديو : هدف #الريان يتقدم 2 – 0 على #الخريطيات عن طريق يوهان بولي في الدقيقة 83 .. ربع نهائي بطولة #كأس_الأمير pic.twitter.com/ADImgupvfD

— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 2, 2021