بالفيديو.. براهيمي مُمررا حاسما مع الريان ضد الخريطيات

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي مُمررا حاسما مع الريان ضد الخريطيات براهيمي
بقلم حواز عبد النور

برز أمسية اليوم الثلاثاء اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مع فريقه الريان ضد المُضيف الخريطيات.

لاعب بورتو البرتغالي السابق قدم تمريرة حاسمة في الدقيقة ال83 أضاف من خلالها بولي الهدف الثاني للريان.

اللقاء انتهى بفوز الريان بهدفين دون رد ليتأهل زملاء الأسمر الجزائري لنصف نهائي كأس أمير دولة قطر.

المواجهة شهدت مُشاركة ياسين براهيمي طيلة أطوارها.


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