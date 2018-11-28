بالفيديو.. براهيمي مُمرر حاسم ويتفوق على بن طالب الهداف في دوري الأبطال

قاد النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي فريقه بورتو البرتغالي للفوز بثلاثية لهدف على الضيف شالكه 04 الألماني سهرة اليوم الأربعاء.

في الجولة ال5 من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وشارك براهيمي أساسيا باصما على تمريرة حاسمة في الدقيقة ال55 لزميله خيسوس كورونا قبل أن يترك مكانه في الدقيقة ال74 لأدريان.

ومن جانب شالكه 04 شارك نبيل بن طالب أساسيا مُسجلا الهدف الوحيد لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة ال89.