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بالفيديو.. براهيمي نجم مدفع الإفطار لصحيفة الآس الإسبانية

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي نجم مدفع الإفطار لصحيفة الآس الإسبانية
بقلم يونس رزيق

إختارت صحيفة الآس الإسبانية باللغة العربية اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي ليكون نجم مدفع الإفطار لنهار اليوم الجمعة.

ونشرت صحيفة الآس مقطع فيديو لياسين براهيمي على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتاعي تويتر مرفوقة بتغريدة:

محارب الصحراء وبطل إفريقيا ! ياسين براهيمي هو نجم #مدفع_آس اليوم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=813688

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