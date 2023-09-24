بالفيديو.. براهيمي هدافا بثنائية ويقود الغرافة للفوز في الدوري القطري
قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي فريقه الغرافة للفوز أمام الدحيل بثلاثية مقابل اثنين في الجولة الرابطة في البطولة القطرية.
وس جّل ياسين براهيمي هدفين، وكان الهدف الأول جميل جدا، في حين سجّل الهدف الثالث وهو هدف الفوز لفريق القطري.
و يواصل ياسين براهيمي شق طريقه للتألق وقيادة الفهود لفوز وراء فوز أخر، في انتظر التفاتة من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي في كأس إفريقيا المقبلة التي ستجري بكوت ديفوار.
هدف | #الغرافة يتقدم 3 – 2 على #الدحيل عن طريق ياسين براهيمي في الدقيقة 90+10#دوري_نجوم_إكسبو #الغرافة_الدحيل #قنوات_الكاس pic.twitter.com/PWwFz3Fsff
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 24, 2023
هدف | #الغرافة يدرك التعادل 1 – 1 أمام #الدحيل في الدقيقة 47 عن طريق ياسين براهيمي #دوري_نجوم_إكسبو #الغرافة_الدحيل #قنوات_الكاس pic.twitter.com/cXxk23BHMj
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 24, 2023
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