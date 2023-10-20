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الرياضة

 بالفيديو.. براهيمي هدافا بثنائية ويقود الغرافة للفوز بخماسية

بقلم عزيز طالبي
 بالفيديو.. براهيمي هدافا بثنائية ويقود الغرافة للفوز بخماسية
براهيمي
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قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي فريقه الغرافة للفوز أمام الضيف معيذر بخماسية مقابل اثنين في البطولة القطرية.

وشارك ياسين براهيمي أساسيا في المباراة أينما قدم مباراة ممتازة، و سجل ثنائية في الدقيقتين 88 و 94.

ويواصل النجم السابق للمنتخب الوطني تألق الملفت للإنتباه، وهو الذي كرم قبل المباراة بجائزة الأفضل خلال شهري أوت و سبتمبر و كرم قبل المباراة مباشرة.

كما أصبح براهيمي هدافا للدوري بـ 9 اهداف، و أكثر صناعة للأهداف بـ 5 تمريرات، ليؤكد أنه الأفضل على الإطلاق في ظل التهميش من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي.

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