بالفيديو.. براهيمي هدافا بثنائية ويقود الغرافة للفوز بخماسية
قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي فريقه الغرافة للفوز أمام الضيف معيذر بخماسية مقابل اثنين في البطولة القطرية.
وشارك ياسين براهيمي أساسيا في المباراة أينما قدم مباراة ممتازة، و سجل ثنائية في الدقيقتين 88 و 94.
ويواصل النجم السابق للمنتخب الوطني تألق الملفت للإنتباه، وهو الذي كرم قبل المباراة بجائزة الأفضل خلال شهري أوت و سبتمبر و كرم قبل المباراة مباشرة.
كما أصبح براهيمي هدافا للدوري بـ 9 اهداف، و أكثر صناعة للأهداف بـ 5 تمريرات، ليؤكد أنه الأفضل على الإطلاق في ظل التهميش من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي.
هدف |
الغرافة يتقدم 4-1 على معيذر عن طريق ياسين براهيمي في الدقيقة 88 .. #دوري_نجوم_إكسبو
#الغرافة_معيذر pic.twitter.com/rJ1vGQWA9V
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 20, 2023
هدف |
الغرافة يتقدم 5-2 على معيذر عن طريق ياسين براهيمي في الدقيقة +94 .. #دوري_نجوم_إكسبو
#الغرافة_معيذر pic.twitter.com/MCeA6dTvcT
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 20, 2023
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