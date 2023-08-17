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الرياضة

بالفيديو.. براهيمي هدافا وإبنه يصنع الحدث في مواجهة قطر

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. براهيمي هدافا وإبنه يصنع الحدث في مواجهة قطر
براهيمي
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قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي فريقه نادي الغرافة لتعادل مثير أمام قطر في المباراة التي انتهت بتسجيل رباعية في كل شبكة.

وسجّل ياسين براهيمي الهدف الرابع في الدقيقة 97 أي قبل نهاية المباراة بدقائق، أين أشعل الدقائق بملعب “سحيم بن حمد” بنادي قطر. ليعود الفريق المنافس و يسجل هدف التعادل

كما صنع ابن براهيمي الحدث، بتشجيعه المنقطع النظير لوالده من مدرجات الملعب، أين إلتقطت الكاميرات تشجيع الاستثنائي و بطريقة الكبار.

وقام إبنه بتقليد والده في احتفالات التسجيل،

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