بالفيديو.. براهيمي هدافا ويقود الغرافة لنهائي كأس أمير قطر
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، فريقه الغرافة لبلوغ نهائي كأس أمير قطر بعد الفوز أمام نادي أم صلال برباعية مقابل اثنين في نصف النهائي.
وسجل براهيمي الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء، ليقود “الفهود” إلى النهائي الأغلى في المنافسة القارية.
ويلتقي براهيمي ورفقاؤه في المباراة النهائية لكأس الأمير، أمام نادي الريان الذي تخطى عقبة الأهلي أمس الأحد، بثلاثية نظيفة.
⚽️ | هدف ثالث للغرافة عن طريق اللاعب ياسين براهيمي#كأس_الأمير 🏆. pic.twitter.com/2hv7chAipQ
— كأس الأمير 🏆 (@QFA) May 19, 2025
“بيدرو مارتينز” يوجه ياسين براهيمي ولاعبين الغرافة للاحتفال مع الجماهير👏🔵🟡.#كأس_الأمير 🏆 pic.twitter.com/6z4elq4reG
— كأس الأمير 🏆 (@QFA) May 19, 2025
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