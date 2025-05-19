بالفيديو.. براهيمي هدافا ويقود الغرافة لنهائي كأس أمير قطر

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، فريقه الغرافة لبلوغ نهائي كأس أمير قطر بعد الفوز أمام نادي أم صلال برباعية مقابل اثنين في نصف النهائي.

وسجل براهيمي الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء، ليقود “الفهود” إلى النهائي الأغلى في المنافسة القارية.

ويلتقي براهيمي ورفقاؤه في المباراة النهائية لكأس الأمير، أمام نادي الريان الذي تخطى عقبة الأهلي أمس الأحد، بثلاثية نظيفة.