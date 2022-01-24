بالفيديو.. براهيمي هدافا رفقة الريان في مواجهة الأهلي
بقلم كريم تيغرمت
سجّل الدولي الجزائري ياسين براهيمي، عودة قوية رفقة ناديه الريان، أين ساهم في تجنيب فريقه الهزيمة أمام نادي الأهلي.
وشارك براهيمي أساسيا في هذه المباراة التي تدخل ضمن الدوري القطري، والتي جمعتهم بفريق الأهلي.
وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ61، من عمر المباراة، بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل لناديه الريان.
وانتهت هذه المواجهة التي جمعت رفقاء ياسين براهيمي، بفريق الأهلي، بالتعادل الإيجابي، بهدف في كل شبكة.
Goal!! Yacine Brahimi equalises for Al-Rayyan after the keeper spills James Rodriguez’s initial shot!pic.twitter.com/iyhnI9nUiD
— Qatar Football Live (@QFootLive) January 23, 2022
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