بالفيديو.. براهيمي هداف رفقة الغرافة في مواجهة العربي
بقلم كريم تيغرمت
نجح الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الخميس، في هز الشباك مجددا، رفقة ناديه الغرافة في الدوري القطري.
وشارك براهيمي، أساسيا كعادته ضمن التشكيلة الأساسية لناديه الغرافة، في هذه المبارة التي جمعتهم بنادي العربي.
وتمكن الدولي الجزائري، من البروز بقوة في الدقيقة الـ20، بتسجيله الهدف الاول في هذا اللقاء، لصالح ناديه الغرافة.
📽️ شاهد | هدف الغرافة الأول عن طريق ياسين براهيمي #الغرافة_العربي | #دوري_نجوم_أريدُ@ALGHARAFACLUB pic.twitter.com/QBv6G1CYqC
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) October 31, 2024
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