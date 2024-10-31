بالفيديو.. براهيمي هداف رفقة الغرافة في مواجهة العربي

نجح الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الخميس، في هز الشباك مجددا، رفقة ناديه الغرافة في الدوري القطري.

وشارك براهيمي، أساسيا كعادته ضمن التشكيلة الأساسية لناديه الغرافة، في هذه المبارة التي جمعتهم بنادي العربي.

وتمكن الدولي الجزائري، من البروز بقوة في الدقيقة الـ20، بتسجيله الهدف الاول في هذا اللقاء، لصالح ناديه الغرافة.