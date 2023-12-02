بالفيديو.. براهيمي هداف رفقة الغرافة في مواجهة الوكرة

نجح الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم السبت، في اضافة هدف جديد إلى رصيده، خلال مباراة فريقه الغرافة أمام الوكرة.

وشارك بارهيمي،اساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الغرافة، في هذه المواجهة التي جمعتهم بالوكرة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري القطري.

وتمكن الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة، من هز السباك، ليمنح التعادل لناديه الغرافة.

وبهذا نجح ياسين براهيمي، في تعزيز رصيده التهديفي لهذا الموسم، أين أصبح في رصيده ثمانية أهداف كاملة.