بالفيديو.. براهيمي هداف ويساهم في فوز الغرافة على فريق معيذر

ساهم الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الإثنني، في الفوز الذي حققه ناديه الغرافة، على حساب مضيفهم نادي معيذر.

وشارك براهيمي، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الغرافة، في هذه المواجهة التي تدخل من الجولة الـ17 من الدوري القطري.

كما برز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ74، أين تمكن من تسجيل هدف جميل، عمق من خلاله الفارق لصالح الغرافة.

وانتهت هذه المباراة بفوز ياسين براهيمي، وناديه الغرافة، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب مضيفهم فريق معيذر.