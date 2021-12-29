بالفيديو.. براهيمي هداف ويقود الريان لفوز جديد

بصم الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الأربعاء، على هدف جديد، قاد من خلاله، ناديه الريان، للفوز على نادي الشمال.

وشارك براهيمي، كعادته أساسيا ضمن تشكيلة الريان، في هذه المبارة التي جمعتهم بفريق الشمال، ضمن الجولة الـ11 من دوري قطر.

كما ضيع نجم الخضر ضربة جزاء لفريقه، لكنه نجح في تدارك ذلك، بتسجيله الهدف الثاني، مانحا الفوز للريان.

وانتهت هذه المواجهة بفوز ياسين براهيمي، وناديه الريان، بنتيجة هدفين، لهدف واحد، على حساب فريق الشمال.