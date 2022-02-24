بالفيديو.. براهيمي وبن يطو مُمرران حاسمان وهني هداف في الدوري القطري

تألق أمسية اليوم الخميس الثنائي الجزائري، ياسين براهيمي، ومحمد بن يطو، في دوري نجوم قطر.

بن يطو قاد الوكرة للفوز على المضيف أم صلال برباعية دون رد لحساب الجولة ال20.

كما بصم بن يطو الذي غادر الميدان في الدقيقة ال78 على تمريرة حاسمة في الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة ال24.

براهيمي انهزم رفقة الريان أمام الغرافة بثلاثية لهدفين في لقاء شارك فيه النجم الجزائري طيلة أطواره.

وقدم ياسين تمريرة حاسمة في الهدف الأول للريان الذي وقعه خاميس رودريغيز في الدقيقة ال38.

كما وقع سفيان هني الهدف الثالث للغرافة في الدقيقة ال90+1.