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الرياضة

بالفيديو.. براهيمي وبونجاح يلهبان مطار حمد الدولي بالدوحة

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو.. براهيمي وبونجاح يلهبان مطار حمد الدولي بالدوحة
براهيمي
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الهب الثنائي الجزائري ياسين براهيمي و بغداد بونجاح مطار حمد الدولي بالدوحة. بعد قادمين من مطار هواري بومدين بالجزائر.

و تعرف الجمهور الذي كان منقسما بين مناصر للسد القطري و بين الغرافة القطري، وهما الفريقان الذين يبتعدان عن بعضها بثلاثة نقاط فقط بين “متصدر ووصيف”.

و من المتتظر، ان يسعى الثنائي الجزائري للتألق مجددا، في البطولة القطرية. على أمل الفوز بالبطولة، بعد تالقهما في الدورة الودية التي جرت بالجزائر.

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