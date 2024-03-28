بالفيديو.. براهيمي وبونجاح يلهبان مطار حمد الدولي بالدوحة
بقلم عزبز طالبي
الهب الثنائي الجزائري ياسين براهيمي و بغداد بونجاح مطار حمد الدولي بالدوحة. بعد قادمين من مطار هواري بومدين بالجزائر.
و تعرف الجمهور الذي كان منقسما بين مناصر للسد القطري و بين الغرافة القطري، وهما الفريقان الذين يبتعدان عن بعضها بثلاثة نقاط فقط بين “متصدر ووصيف”.
و من المتتظر، ان يسعى الثنائي الجزائري للتألق مجددا، في البطولة القطرية. على أمل الفوز بالبطولة، بعد تالقهما في الدورة الودية التي جرت بالجزائر.
مدرج العنابي وهم راجعين حصلوا بغداد بونجاح وياسين براهيمي في مطار حمد الدولي وكل واحد قام يشجع لاعب فريقه 😂
– اوووه يا ياسين
– اوووه يا بونجاح pic.twitter.com/szsCoLHzbx
— عبدالعزيز بن عمر (@3zozing) March 27, 2024
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