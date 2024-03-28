بالفيديو.. براهيمي وبونجاح يلهبان مطار حمد الدولي بالدوحة

الهب الثنائي الجزائري ياسين براهيمي و بغداد بونجاح مطار حمد الدولي بالدوحة. بعد قادمين من مطار هواري بومدين بالجزائر.

و تعرف الجمهور الذي كان منقسما بين مناصر للسد القطري و بين الغرافة القطري، وهما الفريقان الذين يبتعدان عن بعضها بثلاثة نقاط فقط بين “متصدر ووصيف”.

و من المتتظر، ان يسعى الثنائي الجزائري للتألق مجددا، في البطولة القطرية. على أمل الفوز بالبطولة، بعد تالقهما في الدورة الودية التي جرت بالجزائر.