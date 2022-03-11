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الرياضة

بالفيديو.. براهيمي يبصم على هدف عالمي رفقة الريان

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. براهيمي يبصم على هدف عالمي رفقة الريان
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نجح الدولي الجزائري ياسين براهيمي، في هز الشباك من جديد، اليوم الجمعة، خلال المواجهة التي جمعت ناديه الريان، بفريق الشمال.

وشارك براهيمي، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الريان، حيث منح تمريرة الهدف الأول.

كما عاد الدولي الجزائري، للبروز من جديد في الدقيقة الـ26، من خلال تسجيله للهدف الثاني بطريقة عالمية، معمقا الفارق للريان.

وبهذا يواصل ياسين براهيمي، تألقه في الموسم الجاري بألوان ناديه الريان، ضمن دوري نجوم قطر.

رابط دائم : https://nhar.tv/Jlq7U
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