بالفيديو.. براهيمي يبصم على هدف عالمي في مرمى السد

بصم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، جناح نادي الغرافة، على هدف عالمي، اليوم الخميس، في مرمى نادي السد.

برسم مواجهة الجولة السادسة من دوري نجوم قطر، التي احتضنها ملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد. ونتهت بفوز السد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وشارك جناح الغرافة، براهيمي، في كامل أطوار هذه المواجهة، وسجل الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة الـ59. بعد أن راوغ مدافع المنافس وتوغل داخل منطقة العمليات، وسدد كرة من الزاوية المغلقة ليحرز هدفا عالميا.

ومن جانب السد، غاب الدوليان الجزائريان، يوسف عطال وعبد الصمد بوناصر، عن هذه المواجهة بسبب معاناتهما من إصابة.

وبهذه الخسارة، تراجع براهيمي رفقة فريقه الغرافة، إلى المركز السادس في ترتيب دوري نجوم قطر، برصيد 8 نقاط.