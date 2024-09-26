إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. براهيمي يبصم على هدف عالمي في مرمى السد

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. براهيمي يبصم على هدف عالمي في مرمى السد
  • 326
  • 0

بصم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، جناح نادي الغرافة، على هدف عالمي، اليوم الخميس، في مرمى نادي السد.

برسم مواجهة الجولة السادسة من دوري نجوم قطر، التي احتضنها ملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد. ونتهت بفوز السد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وشارك جناح الغرافة، براهيمي، في كامل أطوار هذه المواجهة، وسجل الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة الـ59. بعد أن راوغ مدافع المنافس وتوغل داخل منطقة العمليات، وسدد كرة من الزاوية المغلقة ليحرز هدفا عالميا.

ومن جانب السد، غاب الدوليان الجزائريان، يوسف عطال وعبد الصمد بوناصر، عن هذه المواجهة بسبب معاناتهما من إصابة.

وبهذه الخسارة، تراجع براهيمي رفقة فريقه الغرافة، إلى المركز السادس في ترتيب دوري نجوم قطر، برصيد 8 نقاط.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/WuYXt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر