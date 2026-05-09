بالفيديو.. براهيمي يتألق بـ”دوبلي” في نهائي كأس قطر

نصّب اللاعب الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، نفسه نجما لمواجهة نهائي كأس أمير قطر، الذي يجمع اليوم السبت، ناديه الغرافة ببطل الدوري نادي السد.

وقدم لاعب “الخضر” تمريرة مفتاحية، في هدف السبق الذي سجله زميله التونسي فرجاني الساسي عند الدقيقة الـ 21.

ليعود براهيمي، بعدها بـ 6 دقائق فقط، ويتألق بتسجيل ثاني أهداف الغرافة في مرمى السد. وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وعاد نجم بورتو للتألق من جديد، في المرحلة الثانية ويقرب ناديه من حسم اللقب. بتسجيله ثاني أهدافه والثالث للغرافة في الدقيقة الـ 63.