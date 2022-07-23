بالفيديو.. براهيمي يتألق رفقة نيس ويهز شباك روما

تألق الدولي الجزائري بلال براهيمي، اليوم السبت، في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعت فريقه نيس الفرنسي، بنادي روما الإيطالي.

وشارك بلال براهيمي أساسيا في هذه المباراة، كما تألق في الدقيقة الـ41، بتسجيله الهدف الأول والوحيد لناديه نيس.

كما شارك يوسف عطال أساسيا هو الآخر في هذا اللقاء، الذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ومن جهة أخرى تواصل غياب الثنائي الجزائري الآخر هشام بوداوي، وأندي ديلور، بداعي الإصابة.