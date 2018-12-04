بالفيديو.. “براهيمي” يتعرض للشتم ويرد على طريقته!

صنع الدولي الجزائري، ياسين براهيمي الحدث في البرتغال، وذلك بعد قيامه بالرد على الشتم الذي تعرض له من جماهير “بوافيشتا”.

وظهر نجم “التنانين” وهو يُشير لشعار فريقه ويقول “بورتو.. بورتو”، بعد هدف الإنتصار الذي سجله زميله “هيرناني” في الدقيقة الأخيرة.

وإفتخر حساب “بورتو” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بموقف صاحب المُراوغات السحرية، وقام بوضع الفيديو وسط تفاعل كبير من الأنصار.