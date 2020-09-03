بالفيديو.. براهيمي يتلقى جائزة أفضل هداف في الدوري القطري

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي يتلقى جائزة أفضل هداف في الدوري القطري
بقلم كريم تيغرمت

تلقى الدولي الجزائري ياسين براهيمي ، اليوم الخميس، جائزة أفضل هداف في الدوري القطري لموسم 2019-2020.

وتسلم براهمي، جائزة هداف الدوري القطري، قبل انطلاق مواجهة فريقه الريان، بنادي السيلية، ضمن الجولة الأولى من الدوري القطري.

ويأتي تتويج الدولي الجزائري، بهذه الجائزة، بعدما بصم الموسم المنصرم، على 15 هدف، بألوان ناديه الريان.

يذكر أن ياسين براهيمي، تقاسم هذه الجائزة مناصفة مع لاعب السد القطري، أكرم عفيف، الذي سجل هو الآخر 15 هدف.


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