بالفيديو.. براهيمي يحتفل بفوز فريقه بلقب البطولة البرتغالية   

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي يحتفل بفوز فريقه بلقب البطولة البرتغالية   
بقلم أمير بهلول

توج نادي بورتو بلقب البطولة للمرة الـ28 في تاريخه وسط إحتفالات كبيرة، بعد أن انتهت مباراة الداربي البرتغالي بين سبورتينغ لشبونة وبنفيكا بالتعادل،

وكان ياسين براهيمي قد احتفل بفوز فريقه باللقب رفقة زملائه لساعات متأخرة، فقد خرجوا للشارع للإحتفال رفقة الجماهير.

وسيكون ملعب “الدراغاو” سهرة اليوم مكتظا عن آخره في مباراة الفريق ضد “فييرينسي” أن سيكون الحفل كبيرا.

يذكر أن هذا التتويج هو الأول من نوع للجزائري الذي كتب إسمه في تاريخ النادي البرتغالي.

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