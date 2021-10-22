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الرياضة

بالفيديو.. براهيمي يدخل التاريخ ويُسجل أول هدف بملعب “الثمامة” المونديالي

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. براهيمي يدخل التاريخ ويُسجل أول هدف بملعب “الثمامة” المونديالي
براهيمي يدخل التاريخ
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وقع منذ قليل النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” الهدف الأول بملعب “الثمامة” الذي اُفتتح اليوم الجمعة.

هدف الساحر الجزائري جاء في الدقيقة ال44 من نهائي منافسة كأس أمير قطر من ركلة جزاء نفذها بإحكام.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتفوق الريان بهدف دون رد.

وبهذا دخل براهيمي التاريخ من أوسع الأبواب بعد أن أصبح أول لاعب يُسجل في الملعب الذي سيحتضن فعاليات المونديال.

رابط دائم : https://nhar.tv/YT0AT
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