بالفيديو.. “براهيمي” يدعم “كاسياس” بطريقته الخاصة !!

قام لاعبو فريق “بورتو” البرتغالي ومن بينهم النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” بدعم زميلهم “إيكر كاسياس”.

الذي تعرض لنوبة قلبية قبل يومين بتدريبات “الدراغاو” قبل أن يُنقل لمستشفى “بورتو” على جناح السرعة.

وإرتدى جميع لاعبي بورتو بما فيهم “براهيمي” قميص يحمل الرقم 1 وإسم “كاسياس” اليوم الجمعة.

ونشر “التويتر” الخاص ببورتو الفيديو مُرفقا إياه بعبارة:”دائما معا إيكر كاسياس”.