بالفيديو.. براهيمي يسجل أول أهدافه مع الريان هذا الموسم

إفتتح اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي عداده التهديفي مه فريق الريان القطري في الموسم الكروي الجديد، حيث تمكن من التسجيل في مرمى الخور قي إطار الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

وضيع ياسين براهيمي ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 20 من عمر المباراة قبل أن يسجل ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة التي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

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