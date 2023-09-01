بالفيديو.. براهيمي يسجل ثنائية ويقود الغرافة لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الجمعة، ناديه الغرافة، لتحقيق فوز كبير، في المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم فريق الأهلي.

وشارك براهيمي، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الغرافة، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الثالثة من الدوري القطري.

كما برز الدولي الجزائري بقوة، في الدقيقة الـ61، بتسجيله الهدف الثاني للغرافة، قبل ان يعود للتألق مجددا في الدقيقة الـ72، أين أضاف الهدف الثالث.

كما تمكن الدولي الجزائري الآخر، فريد بولايةن من تعنيق الفارق للغرافة في الوقت بدل الضائع، بتسجيله الهدف الرابع عن طريق ضربة جزاء.

وانتهت هذه المواجهة بفوز نادي الغرافة برباعية مقابل هدف، كما رفع ياسين براهيمي رصيده في هذا الموسم لخمسة اهداف، وتمريرتين حاسمتين.