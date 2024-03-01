بالفيديو.. براهيمي يسجل “هاتريك” في مواجهة الدحيل

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ناديه الغرافة لفوز عريض، في المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم نادي الدحيل، ضمن دوري نجوم قطر.

وشارك براهيمي، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الغرافة، في هذه المواجهة التي جمعتهم بفريق الدحيل، لحساب الجولة الـ15 من الدوري القطري.

ونجح براهيمي، في افتتاح باب التسجيل، لصالح فريقه الغرافة، في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الاول، عن طريق ضربة جزاء.

كما عاد الدولي الجزائري للبروز مجددا خلال الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ55، أين عمق الفارق، بتسجيله الهدف الثاني.

ونجح ياسين براهيمي، من اضافة الهدف الثالث له، والرابع لفريقه، في الدقيقة الـ82، ليمنح بذلك الفوز لناديه الغرافة، برباعية مقابل هدف، على حساب فريق الدحيل.