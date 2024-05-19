بالفيديو.. براهيمي يسجل هدفا في قطر بعد مراوغة عالمية

سجل الدولي الجزائري ياسين براهيمي هدفا رائعا رفقة ناديه الغرافة أمام نادي قطر في نصف نهائي كأس قطر بملعب “الجنوب”.

وعرفت المباراة تألق ياسين براهيمي بشكل لافت للانتباه، في مباراة مثيرة عرفت تضييعه ضربة جزاء.

وتسبب تضييع ياسين براهيمي لضربة الجزاء في بكاء نجله في المدرجات، وهو الذي كان يناصر بشكل لافت للإنتباه شد أنظار الكاميرات والإعلاميين.

وأحرز ياسين هدف التقدم لفريقه الغرافة في الدقيقة 73، لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف.