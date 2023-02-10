بالفيديو.. براهيمي يسجّل هدفا استثنائيا في الدوري الفرنسي
بقلم عزيز طالبي
سجّل الدولي الجزائري بلال براهيمي هدفا استثنائيا في البطولة الفرنسية خلال مباراة فريقه نيس أمام الضيف أجاكسيو.
ويواصل براهيمي تسجيل أهدافه الخرافية على طريقة الويلزي غاريث بيل. و هذه المرة في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني بعد دخوله.
يذكر، أن براهيمي سجّل هدفه الثاني لدى دخوله في الشوط الثاني، حيث أعاد الكرّة هذه المرّة بعدما سجّله هدفا شخصيا له في شباك اولمبيك مارسيليا سابقا.
يبدو أن بلال براهيمي شبيه بغاريث بيل حتى في طريقة اهدافه الخرافية 🤩💯
ماهذا الهدف العالمي ياهذا 🔥🤯pic.twitter.com/ByneQKCx5B
— Koora DZair 🇩🇿 (@Koora_DZair) February 10, 2023
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