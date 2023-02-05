بالفيديو.. براهيمي يسجّل هدف عالمي في شباك أولمبيك مارسيليا

تمكّن الدولي الجزائري بلال براهيمي من تسجيل هدفا عالميا امام فريق أولمبيك مارسيليا اليوم السبت في قمة الجولة 22 من الليغ 1.

و عزّز بلال براهيمي الرصيد التهديفي في شباك “لوام” في اللقاء الذي انتهى بفوز نيس بثلاثية كاملة مقابل واحد.

وكان مدرب نيس قد اعتمد على براهيمي بشكل احتياطي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني. برفقة الدولي الجزائري هشام بوداوي الذي قدّم ما عليه هو الأخر.

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