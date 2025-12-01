بالفيديو.. براهيمي يشعل افتتاح كأس العرب برفعه العلم الوطني بملعب البيت

شهد ملعب البيت لحظة مميزة قبل انطلاق حفل افتتاح كأس العرب، بدخول النجم الجزائري ياسين براهيمي وهو يحمل علم الجزائر عالياً، بصفته حامل لقب نسخة 2021.

وتقدّم براهيمي نحو أرضية الميدان وسط تصفيقات حارة من الجماهير، في مشهد يعكس مكانة المنتخب الجزائري وبصمته في آخر نسخة من البطولة.

وحمل نجم المنتخب الوطني سارية البطولة والعلم الوطني، في لقطة رمزية تؤكد طموح الجزائريين في إعادة العلم إلى منصات التتويج للمرة الثانية على التوالي.

وتفاعلت الجماهير مع هذه اللحظة داخل الملعب وفي مدرجات الجماهير، التي حيّت براهيمي وعبّرت عن فخرها بحامل لقب النسخة الماضية.