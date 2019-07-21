بالفيديو.. “براهيمي” يصل الدوحة للإمضاء لهذا النادي !!

الرياضة
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بالفيديو.. “براهيمي” يصل الدوحة للإمضاء لهذا النادي !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

حط سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” الرحال بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

وذلك للإلتحاق بفريق “الريان” القطري أين سيمضي عقده رسميا في الساعات القليلة القادمة.

وكان في إستقبال بطل إفريقيا رئيس نادي الريان بمطار الدوحة الدولي.

وسيكون النجم الأسمر الجزائري ثالث  لاعب أجنبي يلتحق بالفريق القطري.


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