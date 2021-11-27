بالفيديو.. براهيمي يصل لهدفه الرابع مع الريان هذا الموسم

سجل اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي هدفه الرابع مع نادي الريان القطري في مختلف المنافسات التي شارك فيها هذا الموسم.

وفاز فريق الريان بثنائية نظيفة أمام نادي الأهلي في ختام منافسات الجولة السابعة لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس أوريدو.

وسجل ياسين بارهيمي الهدف الثاني لفريق الريان في الدقيقة الـ46، ليصل لهدفه الرابع بقميص نادي الريان هذا الموسم.

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