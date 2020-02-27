بالفيديو.. “براهيمي” يصل لهدفه الـ11 في الدوري القطري

قاد أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” فريقه الريان للفوز على الضيف الأهلي بهدف يتيم دون رد.

نجم الخضر سجل الهدف الوحيد في المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 16 من دوري نجوم قطر.

هدف براهيمي جاء في الدقيقة الـ69 من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة.

الأسمر الجزائري غادر الميدان في الدقيقة الـ82 تاركا مكانه لزميله “سيبستيان سوريا”.