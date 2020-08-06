بالفيديو.. براهيمي يضيف هدف جديد لرصيده

أضاف الدولي الجزائري ياسين براهيمي، لاعب نادي الريان القطري، اليوم الخميس، هدفا جديدا لرصيده، في مواجهة فريق السيلية.

وشارك ياسين براهيمي أساسيا في هذا اللقاء، أين الدقائق الأولى، من خلال افتتتاحه لباب التسجيل لصالح الريان بطريقة رائعة.

وقام الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ7، بالتوغل في منطقة الجزاء، ليضع الكرة في شباك المنافس، مانحا بذلك التقدم لفريقه.

وبهذا رفع ياسين براهيمي، رصيده من الأهداف لهذا الموسم بألوان ناديه الريان القطري لـ13 هدف.