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الرياضة

بالفيديو.. براهيمي يطلق مشروع تشييد ملعب بعزازقة ويعد بالمزيد

بقلم محمد.ل
بالفيديو.. براهيمي يطلق مشروع تشييد ملعب بعزازقة ويعد بالمزيد
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حل الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، أمس الجمعة، بقرية “آيت بوعظة” بمدينة عزازقة بولاية تيزي وزو، مسقط رأس والدته، من أجل اطلاق شارة انطلاق تشييد ملعب جواري جديد.

وأكد لاعب الغرافة القطري، في تصريحات عقب إعطائه شارة تشييد الملعب، بأنه يتشرف بالتواجد في قريته وملاقاة كل هؤلاء الأشخاص.

كما أوضح براهيمي، أنه يتشرف بملاقاة أفراد عائلته وأبناء قريته، مضيفا حول تشييد الملعب الجديد: “هذا المشروع سيكون بداية لمشاريع أخرى.. سنحاول قدر المستطاع أن نكون متحدين من أجل القيام بأمور أخرى ممكنة”.

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